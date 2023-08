Weißwurst zum Frühstück und Nacktbaden: Der Charme der Costa del Pöhl

33 Grad, blauer Himmel, der Körper eine große Schweißperle. Wo kann man besser abtauchen als am See? Die "Freie Presse" hat zwei Tage an der Talsperre Pöhl campiert.

Er habe keine Ahnung, wie viele Kilometer der Bulli runter hat, sagt Jan Niedergesäß. Im Moment stehen über 70.000 auf dem Tacho. Aber wie oft ist der Tacho in vierzig Jahren über die Null gegangen? "Keine Ahnung, wirklich nicht", sagt Niedergesäß. Er habe keine Ahnung, wie viele Kilometer der Bulli runter hat, sagt Jan Niedergesäß. Im Moment stehen über 70.000 auf dem Tacho. Aber wie oft ist der Tacho in vierzig Jahren über die Null gegangen? "Keine Ahnung, wirklich nicht", sagt Niedergesäß.