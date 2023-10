Weiteres Mode-Geschäft in der Stadt-Galerie Plauen vor dem Aus: Schließung laut Betreiber alternativlos

Plauen habe in den zurückliegenden Jahren viele junge Menschen verloren, deren Kaufkraft jetzt fehle. Jack & Jones selbst betreibt in Sachsen derzeit noch sechs Filialen, neben drei in Leipzig und zwei in Dresden war Plauen die letzte, die sich nicht in einer Großstadt befindet. "Wir müssen uns künftig auf die Großstädte konzentrieren", so Papenfuß.

Jack & Jones gehört zum dänischen Modekonzern Bestseller und betreibt nach eigenen Angaben mehr als 900 Stores in 30 verschiedenen Ländern, davon 228 in Deutschland. Für Sachsen ist Area-Manager Sebastian Papenfuß zuständig. Er sagte der "Freien Presse", für die Schließung seien allein wirtschaftliche Gründe maßgeblich. "Die Umsätze reichen nicht aus, um das Geschäft weiter betreiben zu können", erklärte er.

Die Stadt-Galerie, hier die Fassade an der Klosterstraße, ist das größte Einkaufszentrum in Plauens Zentrum. Bild: Ellen Liebner

Jack & Jones hat Männermode für alle Altersgruppen im Angebot. Allerdings seien junge Männer Hauptzielgruppe der Marke, so Papenfuß. Und gerade in diesem Bereich fehle es in Plauen an ausreichend Kunden, fügte er hinzu. Das sei in vergleichbar großen Städten in anderen Regionen und selbst auch in größeren Städten ähnlich, ergänzte er. In Zwickau habe Jack & Jones seine Filiale schon vor Jahren schließen müssen.

Andere Geschäfte in der Stadt-Galerie, die ebenfalls auf den dänischen Konzern zurückgehen, sind von der Schließung nicht betroffen, da sie nicht direkt von Bestseller betrieben werden, sondern von Franchise-Partnern. Zum Konzern gehören noch die Marken Vero Moda und Only.

Center-Manager bedauert die Schließung

Der Center-Manager der Stadt-Galerie, Mirko Fröhlich, bedauert die Schließung der Jack & Jones-Filiale. Bedauerlich, so Fröhlich, sei auch der Umstand, dass es den Branchenmix in dem Einkaufszentrum beeinflusse. Was die Neuvermietung der derzeit leerstehenden Flächen betrifft, sei man in Verhandlungen. Konkrete Namen nannte Fröhlich nicht. (su)