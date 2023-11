Welt-Frühchen-Tag am Plauener Vogtland-Klinikum: Was eine Mutter sich wünscht

56 Luftballons stiegen am Freitag vom Helios Vogtland-Klinikum auf. Für 56 Frühchen, die im zurückliegenden Jahr geboren wurden. Warum der frühe Start für Eltern und Kind so anspruchsvoll ist.

Zwei Minuten lang durfte Stefanie Albrecht ihren kleinen Sohn nach der Geburt bei sich haben. Dann wurde Leonard Elias vom Kreißsaal in die Neonatologie - die Intensivstation für Früh- und Neugeborene am Helios Vogtland-Klinikum - gebracht. „Das war emotional sehr belastend“, erinnert sich die 36-Jährige. „Du musst dein Kind in fremde...