Weniger Konzerte für Philharmoniker

Plauen.

In der neuen Spielzeit 2023/24 des Theaters Plauen-Zwickau wird es ab September nicht wie gewohnt acht, sondern nur noch sieben Philharmonische Konzerte geben. "Wir kürzen nicht", betonte Generalintendant Dirk Löschner. Grund sei ein früherer Beginn der Sommerferien in Sachsen. "Wir bringen einfach nicht acht Konzerte unter." In der Spielzeit 2024/25 sollen aber wieder acht Konzerte der Clara-Schumann-Philharmoniker auf dem Programm stehen. Zur neuen Spielzeit ist der Mittwoch in Plauen der Termin für Konzerte. (nij)