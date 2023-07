Wer kennt diese Frau? Sie hat in einem Geschäft in Plauen Geld erbeutet

Mit einem Phantombild fahndet die Polizei in Plauen seit Donnerstag nach einer jungen Frau, die bereits am Dienstag, 20. Juni, in einem Geschäft in der Plauener Innenstadt Geld erbeutet hat. Die geschätzt etwa 25-Jährige betrat gegen 14.40 Uhr ein Fachgeschäft für Hörgeräte an der Neundorfer Straße. Sie ließ sich eine Packung Batterien...