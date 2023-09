Westvogtländischer Wandertag startet in diesem Jahr in Reuth

Der 19. Westvogtländische Wandertag wird am Samstag in und um Reuth zu vier Gipfeln führen. Zudem wird die „Wipfeltour auf leisen Pfoten“ an diesem Tag eröffnet.

Seit nunmehr 19 Jahren wird alljährlich am ersten Samstag der sächsischen Herbstferien zum Wandern in der Region des Vogtländischen Mühlenviertels und Gebietes um den Burgstein eingeladen. Nun ist es am kommenden Samstag, 30. September, wieder soweit. Es gab schon Wanderungen um Syrau, Weischlitz, Leubnitz oder auch Mißlareuth. Dieses Jahr...