Wie einem Zirkus in Plauen ein Show-Programm ohne große Wildtiere gelingt

Als zwei tollkühne Motorrad-Artisten mit ihren dröhnenden Maschinen in einer Eisenkugel Saltos schlagen, hält das Publikum rund um die Manege den Atem an. Es ist das große Finale im Programm vom Circus Voyage. Am Wochenende erlebten die Zirkusfreunde auf dem Plauener Festplatz die ersten beiden Vorstellungen. Die internationalen Künstler...