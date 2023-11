Wie es mit dem Spielplatz im Reinsdorfer Park in Plauen weitergeht

In der jüngsten Einwohnerversammlung in der Südvorstadt wurde der Erhalt des Spielgeländes in der Grünanlage zugesichert – trotz zuvor geäußerter Mängel an den Spielgeräten.

Bei den Spielgeräten des Waldspielplatzes im hinteren Bereich des Reinsdorfer Parks sollen sicherheitstechnische Bedenken bestehen. So hieß es noch bei der Ortsbegehung mit Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) im September. Das betreffe die Rutsche und den Wackelsteg. „Diese Spielgeräte können wegen vorhandener Wurzelbereiche und...