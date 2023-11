Wird die Feuerwehr vom Elsterberger Oberland in Coschütz konzentriert?

Bürgermeister Axel Markert favorisiert einen zentralen Neubau

Elsterbergs Bürgermeister Axel Markert (SPD) favorisiert den Neubau einer zentralen Feuerwache für die vier Elsterberger Oberland-Feuerwehren am Standort Losaweg in Coschütz. „Wir müssen künftig in Coschütz die Arbeit der Oberland-Feuerwehren konzentrieren“, sagte Markert in der jüngsten Ortschaftsratssitzung. Deshalb seien auch die im...