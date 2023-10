Wohin am Wochenende im Vogtland: Dinosaurier erleben, Hochzeitsmesse und Kreativmarkt

Am verlängerten Wochenende ziehen in Plauen längst ausgestorbene Kreaturen ein. Zudem locken Kreativ- und Töpfermarkt sowie die Hochzeitsmesse. Außerdem ein Tipp für Kinder am schulfreien Montag.

Dinosaurier live: Die „Jurassic Live Tour“ kommt am Wochenende zum ersten Mal nach Plauen. In der Festhalle sind große und kleine Dinosaurier zu sehen, die sich frei durch das Publikum bewegen. Darunter ist ein sieben Metern langer T-Rex. Die Figuren werden von einem Akteur im Inneren gesteuert, können mit den Besuchern interagieren und... Dinosaurier live: Die „Jurassic Live Tour“ kommt am Wochenende zum ersten Mal nach Plauen. In der Festhalle sind große und kleine Dinosaurier zu sehen, die sich frei durch das Publikum bewegen. Darunter ist ein sieben Metern langer T-Rex. Die Figuren werden von einem Akteur im Inneren gesteuert, können mit den Besuchern interagieren und...