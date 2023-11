Wohin am Wochenende im Vogtland: Karnevalsfeiern, Martinsumzüge und Musik

Zum Start in die Karnevalszeit stürmen die Narren die Rathäuser in der Region. Außerdem eröffnet erstmals die „Fabrik der Fäden“ in Plauen. Ein Überblick, was am Wochenende im Vogtland los ist.

