Wohin am Wochenende im Vogtland: Marktschreier, SR2-Treffen und Whiskymesse

SR2-Treffen in Kürbitz: Am Sonntag startet in Kürbitz das traditionelle SR2-Treffen. Los geht es 9.30 Uhr mit Fachsimpeleien und Unterhaltungsmusik in der Boxengasse, ehe gegen 13 Uhr die Rundfahrt beginnt. Nach einem Kinderfest findet ab 16 Uhr die Siegerehrung der Rundfahrtteilnehmer statt. Bereits am Freitag ab 17.30 Uhr und Samstag ab 13 Uhr...