Wohin am Wochenende im Vogtland: Monstertrucks, Herbstfest und Denkmaltag

Erstmals ist der Grenzturm Heinersgrün zu besichtigen. In Muldenberg zeigen Kettensägenschnitzer ihr Können und Monstertrucks sind zu Gast. Eine kleine Auswahl, was am Wochenende los ist.

Stadtfest Plauen: Auf dem Altmarkt, Klostermarkt, am Nonnenturm und am Theaterplatz in Plauen finden zahlreiche Programmpunkte zum Plauener Herbst statt. Zu den Höhepunkten zählen eine Führung durch das Luftschutzmuseum sowie die Ehrenamtsmesse des Vogtlandkreises am Samstag auf dem Theaterplatz, die den Besuchern die Vielfalt des...