Worauf die Elsterberger bei ihrem Neujahrsempfang des örtlichen Gewerbevereins angestoßen haben

Zum Jahresauftakt haben sich am Samstagabend Vertreter aus Politik, Wirtschaft und örtlichen Vereinen im Elsterberger Burgkeller getroffen.

Gewerbetreibende, Vertreter Elsterberger Vereine, Stadt- und Ortschaftsräte sowie weitere Gäste haben am Samstagabend am Neujahrsempfang des Elsterberger Gewerbevereins teilgenommen, der mit Unterstützung der Stadtverwaltung im Saal des Kultur- und Vereinshauses Burgkeller stattfand. Bürgermeister Axel Markert (SPD) erklärte in seiner Rede...