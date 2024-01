Worin sich die private Trias-Schule in Elsterberg von staatlichen Schulen unterscheidet

Am Freitag lädt die Elsterberger Schule zu einem Tag der offenen Tür ein. Obwohl monatlich Schulgeld bezahlt werden muss und weitere Kosten auf die Eltern zukommen, ist die Nachfrage groß.

An der Trias-Schule wird gerade fleißig geprobt. Am Freitag findet in der Zeit von 15 bis 18 Uhr ein Tag der offenen Tür statt. Dann wollen Schüler und Lehrer zeigen, was sie draufhaben. Das Programm startet 15.30 Uhr in der Aula. Auf vier Etagen ist in allen Räumen etwas los. Die Eltern übernehmen die Versorgung in den Fluren.