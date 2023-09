Zaster-Laster rollt wieder durch den Vogtlandkreis

Mehrere Monate musste die rollende Filiale der Sparkasse Vogtland aus technischen Gründen pausieren. Seit Montag ist sie wieder im Einsatz.

Die mobile Filiale der Sparkasse Vogtland („Zaster-Laster“) rollt ab sofort wieder durch den Landkreis. Darauf hat am Montag das kommunale Kreditinstitut aufmerksam gemacht. Seit Wochenbeginn würden die Standorte in gewohnter Weise angefahren, hieß es. Nach einem festen Fahrplan werden verschiedene Haltestellen in der Region bedient....