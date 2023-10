Zerkratztes Auto in Plauens feinster Wohnlage: Polizei sucht Zeugen

Da ging jemand gründlich vor: Einmal ringsherum wurde am Wochenende ein am Stadtpark abgestelltes Auto zerkratzt.

Ein im Stadtteil Bärenstein am Stadtparkring in Plauen abgestellter Wagen wurde am Wochenende von einer der Polizei bislang unbekannten Person zerkratzt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Der Schaden beträgt 5000 Euro. Beschädigt wurde ein roter Opel Corsa. Der Lackschaden ist umlaufend, so komme die hohe Schadenssumme zustande, erklärte eine...