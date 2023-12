Zieht ein Institut für Künstliche Intelligenz in alte Fabrik in Plauen?

Die Sanierung der Hempelschen Fabrik befindet sich auf der Zielgeraden. Mitte 2024 soll alles fertig sein. Aus einem Forschungsprojekt der Berufsakademie könnte ein Nutzer des Hauses hervorgehen.

Mitte kommenden Jahres soll die Sanierung des Gebäudes der ehemaligen Hempelschen Fabrik an der Hofwiesenstraße in Plauen abgeschlossen sein. Derzeit geht der Umbau in die letzte Phase, doch schon jetzt ist der künftige Charakter im Inneren des viergeschossigen Bauwerks sichtbar. „Industrial Design“, nennt es Architekt Heiko Sünderhauf.