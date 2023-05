"Zinnwald" auch in nächster Spielzeit

Plauen. Das Schauspiel "Zinnwald - ein Stück Volk in 5 Akten", das seine Uraufführung im April am Vogtlandtheater in Plauen feierte, steht auch in der nächsten Spielzeit auf dem Programm des Theaters Plauen-Zwickau. Das gab Intendant Dirk Löschner zur Vorstellung des Programms für die neue Spielzeit bekannt. Löschner hatte das Auftragswerk beim Ellefelder Dramatiker Christian Martin bestellt. Etwa drei weitere Vorstellungen seien in der nächsten Theatersaison für die große Produktion geplant. (nij)

Zinnwald steht in Plauen das nächste Mal am 21. Mai, 16 Uhr, auf dem Programm, bevor die Premiere im Zwickauer Gewandhaus am 2. Juni folgt. Es gibt für diese Vorstellungen noch ausreichend Karten.