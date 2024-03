Zoff bei Vogtland-Grünen: Manja Trögers Austritt gefährdet Fraktionsstatus und Geldzahlungen

Das Landratsamt bestätigt die Personalie und fordert von der Fraktion Aufklärung. Die sucht nun nach einem wechselwilligen Kreistagsmitglied.

Neuer Zoff bei den Grünen im Vogtland: Die Schneidenbacher Kreisrätin Manja Tröger hat nach ihrem per 24. Januar erklärten Parteiaustritt auch die Kreistagsfraktion verlassen. Sie bleibt fraktionslose Kreisrätin. In einem Schreiben an Landrat Thomas Hennig (CDU) erklärt Tröger rückwirkend ihren Austritt aus der fünfköpfigen Fraktion und...