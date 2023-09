Zweiter Christopher Street Day in Plauen feiert Liebe in allen Facetten

Buntes Leben in der Provinz: Auf dem Theaterplatz in Plauen steigt Samstagnachmittag eine Party der Queer-Community. Worum es der Szene im Vogtland geht.

Der zweite Christopher Street Day (CSD) im Vogtland hat den Plauener Theaterplatz in eine bunte Partyzone verwandelt - ganz ohne Alkohol. Die queere Community zeigte sich stolz mit Regenbogenfahnen in allen Facetten sexueller Orientierung und Geschlechteridentitäten. „Es fehlt an queeren Vorbildern auf dem Land“, sagte Valentin Hammig vom...