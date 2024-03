Zwischen Party und Kunstbetrachtung: Plauener Galerie Forum K platzt bei Beurich-Vernissage aus allen Nähten

Unter dem Titel „Ernte 64“ stellt der Maler Thomas Beurich in der Plauener Galerie Forum K aus. Zur Vernissage am Donnerstagabend feierte der Spitzenstädter gleichzeitig seinen 64. Geburtstag.

Wenn jemand den Spagat zwischen Ausstellung und Geburtstagsparty kann, dann ist es Thomas Beurich. Der Plauener Maler feierte am Donnerstag in der Galerie Forum K seinen 64. Geburtstag. Die Feier war gleichzeitig die Vernissage zur Exposition „Ernte 64“. Üblicherweise gehen die Ausstellungs-Eröffnungen in der Galerie an der Neundorfer...