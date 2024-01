Zwölf Forderungen an die Ampelregierung in Berlin: Vogtländische Mittelständler rufen zum Unterzeichnen einer Resolution auf

Nicht nur Kommunalpolitiker, sondern auch alle Bürger können am Montag unterschreiben. Worum es genau geht.

Am Montag ab 19 Uhr stellt die Initiative „Wir für Zukunft Vogtland“ die mit dem Verein „Land schafft Verbindung“ erarbeitete Resolution gegen ideologiegetriebene und bürgerferne Politik in Weischlitz einem breiten Publikum vor. Die Bürgermeister des Vogtlandkreises erhalten die Möglichkeit, sich per Unterschrift zu beteiligen, aber...