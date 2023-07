11. August-Horch-Klassik: Stempelstelle in Lengenfeld

Bei der 11. August-Horch-Klassik, die am Sonntag, Start 9 Uhr in Zwickau am August-Horch-Museum, mit fast 170 Oldtimern ins vogtländische Bad Elster und zurück führt, ist ab 13.30 Uhr eine Stempelstelle am Marktplatz in Lengenfeld eingerichtet. Der Tross rollt von Falkenstein über Ellefeld, Auerbach und Eich nach Lengenfeld. Weiter geht es...