35-Jähriger in Reichenbach mit Schlägen und Stichen schwer verletzt

Die Polizei ermittelt gegen zwei Tatverdächtige. Hintergrund sind offenbar Auseinandersetzungen im Drogenmilieu.

In einem Gebäude auf einem Firmengelände an der Fedor-Flinzer-Straße ist ein 35-Jähriger am Dienstag, 17. Oktober, gegen 3.30 Uhr mit Schlägen und Stichen schwer verletzt worden. Er wurde anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das hat die Polizeidirektion auf Anfrage der „Freien Presse“ bestätigt. Die...