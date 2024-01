Ab Montag: Reichenbacher Schüler geben Nachhilfe – gegen Bezahlung

Das Goethe-Gymnasium hat zuletzt mit Bestnoten im Bildungstrend geglänzt. Um Zensuren geht‘s auch bei „Klug mit Goethe“ – wie das Geschäft mit besseren Noten läuft.

Schüler mit Nachholebedarf in den Hauptfächern haben im Reichenbacher Goethe-Gymnasium ab Montag die Möglichkeit, ihr Taschengeld in leistungsverbessernde Maßnahmen zu investieren. Dann nämlich geht die im Oktober von Neuntklässlern gegründete Schülerfirma „Klug mit Goethe“ (KmG) mit ihrem Nachhilfe-Programm so richtig in Betrieb.