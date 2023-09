Abi-Treffen in Reichenbach: „Es ist extrem, welche Köpfe die Stadt Jahr für Jahr verliert“

Organisiert das Treffen des Abi-Jahrgangs 2003 am Samstag: Mandy Wolf-Sprenger, die nach der Schule BWL in Bayreuth studierte und heute dort mit Mann und Kindern lebt. Am Samstagnachmittag gibt’s für die Ex-Schüler eine Führung durch das Reichenbacher Gymnasium, dann wird im „Schönbrunn" in Schönbrunn Wiedersehen gefeiert. Bild: Tobias Sprenger