Allein in der Praxis: Warum eine Reichenbacher Zahnärztin plötzlich mit Gerüchten zu kämpfen hat

"Es wird schon viel geredet, das spricht sich auch zu mir herum. Wenn zwei Mitarbeiterinnen zur gleichen Zeit aufhören, dann muss doch etwas vorgefallen sein, sagen die Leute", berichtet Anja Gürtler und betont: "Es ist natürlich nichts vorgefallen." Fakt ist: Eine Zahnarzthelferin, mit der Anja Gürtler seit Eröffnung der Praxis "durch dick und dünn gegangen" ist, hat "schweren Herzens" und lang im Voraus angekündigt aufgehört, um in Wohnortnähe zu arbeiten und so mehr Zeit für die Kinder zu haben. "Überraschenderweise hat am selben Tag die zweite Kollegin aus ähnlichen Gründen gekündigt."

Da diese Zahnarzthelferin noch Überstunden abzusetzen und Resturlaub zu nehmen hatte, stand Anja Gürtler plötzlich allein in der Praxis. Normalerweise wäre eine dritte Assistenz dagewesen. "Aber diese Stelle ist leider seit Jahren nicht besetzt." Also bleibt der Zahnärztin nichts anderes übrig, als alle Arbeiten selbst zu erledigen. Glücklicherweise findet sie an der Rezeption und bei Reinigungsarbeiten Unterstützung in der Familie. Nichte Lia Koch hilft, wenn immer es ihr Psychologie-Studium in Jena zulässt.

Dank an die Reichenbacher Kollegen