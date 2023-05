Alter Reitstall öffnet erstmals für Konzert

Reichenbach.

Der neue Verein Alter Reitstall lädt für Samstag, ab 17 Uhr, zu seiner ersten Veranstaltung "Unplugged" in die Vereinsräume an der Rosa-Luxemburg-Straße 54 A ein. Neben Musik von Long Roads Never End - Acoustic Emo Punk aus Leipzig - soll Zeit für Austausch und geselliges Beisammensein sowie Besichtigung der Vereinsräume sein. Die Vereinsmitglieder sorgen für leibliches Wohl. Der Einlass erfolgt gegen Spende, teilt Josephine Rennwanz mit. (us)