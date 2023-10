Am Samstag ist Oldtimerteilemarkt

Handeln mit dem, was für den einen Schrott und für den anderen wie Gold ist – der Oldtimerteilemarkt in Reichenbach macht es möglich.

Am Samstag findet auf dem Gelände an der ehemaligen Zentralhalte Reichenbach zwischen Robert-Müller- und Fedor-Flinzer-Straße der 57. Oldtimer-Teilemarkt des Oldtimerclubs Reichenbach statt. Ab 6 Uhr wird gehandelt. Zeitiges Aufstehen sichert so manches Schnäppchen! Außerdem präsentiert sich der MC Plauen, ein Motorrad-Club, den die...