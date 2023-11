AOK Plus zieht mit ihrer Filiale in Reichenbach um

Ab Montag, 13. November, ist die Gesundheitskasse im einstigen Finanzamt Solbrigplatz 6 zu finden.

Am Montag, 13. November, eröffnet die neue AOK-Plus-Filiale am Solbrigplatz 6, in Reichenbach. Die bisherige Filiale in der Oststraße 8 schließt am Freitag, 14 Uhr. Wegen des massiven Sanierungsbedarfs am alten Standort habe man sich für den Umzug entschieden. „Maßgeblich für die Kundenattraktivität sind Modernität und Barrierefreiheit....