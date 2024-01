Audi Q7 in Brockau gestohlen

Das Fahrzeug eines Jägers stand am Waldrand. Der Mann war zur Jagd.

Brockau.

Fahrzeug-Diebstahl im Netzschkauer Ortsteil Brockau: Am späten Sonntagnachmittag entwendeten Unbekannte einen schwarzen Audi Q7. Das Fahrzeug gehört einem Jäger, der den Audi während der Jagd am Waldrand nahe der S298 zwischen Reimersgrün und Brockau verschlossen abgestellt hatte. Darüber informierte die Polizeidirektion Zwickau am Montagmorgen.