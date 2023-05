Auto rammt Schilderwagen

Einen Unfall mit einem Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro hat es am Dienstagnachmittag auf der A 72 gegeben. Eine 52-jährige Frau fuhr mit ihrem Ford in Richtung Hof. Nach der Anschlussstelle Reichenbach befand sich auf der Autobahn eine Tagesbaustelle, berichtet die Polizei. Dafür parkte auf dem linken Fahrstreifen...