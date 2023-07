Balten laden in Greiz zum Konzert

Zum 9. Thüringer Schlosskonzert am Sonntag tritt ab 15 Uhr im Festsaal des Sommerpalais Greiz das Trio Balticum auf. Der Titel des Konzerts: „Von der ewigen Jugend und der Liebe“. Es spielen Liene Henkel aus Riga am Klavier, Kristina Kato aus Vilnius an der Violine und Eugen Mantu aus Bukarest am Violoncello. Zur Aufführung kommen Dmitri...