Baumfällarbeiten starten in Reichenbach

Geplant sind Rodungen auf einer alten Bahntrasse. Auch ein Baum an der Oberreichenbacher Straße muss weichen.

Baumfällarbeiten stehen laut Stadtverwaltung in Reichenbach an. In Vorbereitung auf den Radwegebau vom Mosraberg zum Krummen Weg ist die Firma Schmidt Bau Jößnitz vom 5. bis 9. Februar im Abschnitt Joppenberg bis Am Bach auf der alten Bahntrasse im Einsatz. Weggenommen wird hauptsächlich Aufwuchs. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung. Der...