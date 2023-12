Beim Kleintiermarkt in Waldkirchen erklingt Livemusik

Statt krähenden Hähnen und schnatternden Gänsen gibt es dieses Mal Musik zum Kleintiermarkt.

Waldkirchen. Am Freitag von 7 bis 12 Uhr lädt der Kleintierzuchtverein Waldkirchen zu seinem alljährlichen Kleintiermarkt in die Turnhalle an der Hauptstraße ein. Allerdings können Tierhalter dieses Jahr nur Tauben und Kaninchen mitbringen. Aufgrund der Seuchenschutzbestimmungen gelten für Schauen und Märkte umfangreichen...