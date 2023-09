Bratwürste in Flammen: Was einer Familie aus Reichenbach passierte

Roster mit Speck sollte es bei einer Familie geben. Aus dem Schmaus wurde es aber dann nichts. Dafür stand die Feuerwehr vor der Tür.

Einen Küchenbrand hat es am Samstag gegen 19Uhr in einem Wohnhaus an der Reichenbacher Otto-Lilienthal-Straße gegeben. Bei einer dort wohnenden Familie hätte es Roster mit Speck geben sollen. Wohl aus Unachtsamkeit ließ der Familienkoch die Bratwürste unbeaufsichtigt auf dem Elektroherd stehen, wo sie verbrannten. Es kam aber nicht zum...