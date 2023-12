Bürgerfest Reichenbach: Konzeptentwurf erntet Kritik

Das größte Fest der Stadt soll ab 2024 neu gestaltet werden. Doch neue Ideen sind rar. Akteure zu begeistern und in die Pflicht zunehmen, muss erst noch gelingen.

Auf dem Weg dazu, das beliebte Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit in Reichenbach ab 2024 neu zu denken und neu zu gestalten, hat die Stadtverwaltung jetzt einen Konzeptentwurf präsentiert. Die Information am Montag in der Stadtratssitzung bot etlichen Stadträte jedoch Anlass zu Kritik.