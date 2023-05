Coschütz feiert 66. Dorf- und Sportfest

Coschütz.

Das 33. Skatturnier des SV Coschütz bildete am Donnerstag den gelungenen Auftakt für das 66. Dorf- und Sportfest. 36 Skatfreunde folgten der Einladung des Vereins. Ältester Teilnehmer war der 89-jährige Reimersgrüner Gotthard Zeidler. Den Siegerpokal nahm der Plauener Erhard Schneider entgegen, gefolgt von Steffen Sollich aus Greiz und Wolfgang Salzbrenner aus Kleinreinsdorf. Organisationschefin Antje Bernhardt: "Stimmung, Sport und Spaß für Jung und Alt gehören zur Tradition des Coschützer Dorf- und Sportfestes am Wochenende." Neben Spielen im Fußball, Tischtennis und Volleyball sorgt die Kultband Die Prinzenberger am heutigen Samstag ab 21 Uhr für Stimmung, ehe am Sonntagnachmittag ein Programm für und mit Kindern das Fest ausklingen lässt. Christoph und René Stier versorgen mit 70 ehrenamtlichen Helfern Besucher im Festzelt. (us/bju)