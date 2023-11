Der Greizer Nachtwächter lädt zu einer Führung ins Obere Schloss ein

Am Samstagabend erfahren die Teilnehmer, wo (wahrscheinlich) der Schlossschatz vergraben ist.

Der Nachtwächter lädt am Samstag, 2. Dezember zu einem heiter-romantischen Voradvents-Kontrollgang ans Obere Schloss von Greiz ein. Start ist 18.30 Uhr. Was ein Schuhmacher mit der Schlossturmuhr zu tun hatte, wo (wahrscheinlich ...) der Schlossschatz vergraben liegt, was es mit alten Legenden so auf sich hat, das erfahren alle Neugierigen...