Die Petroleum-Legende aus einer halben Tonne Eiche: Ein Vogtländer, ein Erzgebirger und ihr XXL-Projekt

Die HK 500 aus Magdeburg ist seit 100 Jahren ein Verkaufsschlager. Warum die Lampe jetzt als Holzgigant in einem Garten bei Reichenbach steht.

Nach Gartenzwergen hält man im Garten von Antje und Mario Bochmann in Friesen vergeblich Ausschau. Gartenzwerge würden in dem Reichenbacher Ortsteil auch kaum so auffallen wie ein vor dem Wohnhaus stehendes XXL-Gartenmöbel - ein Nachbau der legendären Petroleum-Lampe HK 500, die seit mehr als 100 Jahren in aller Welt bekannt ist. Die in Holz...