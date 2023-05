Diebe brechen in Imbiss ein

Reichenbach.

Gewaltsam sind in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen Unbekannte in einen Imbiss an der Greizer Straße von Reichenbach eingedrungen. Daraus entwendeten die Täter Speisen und Getränke im Wert von etwa 10 Euro. Der dabei entstandene Sachschaden ist auf 500 Euro geschätzt worden, teilt die Polizei am Mittwoch mit. (lh)