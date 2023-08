Diebe brechen in Mylau in eine Wohnung ein

Unbekannte waren in der Nacht zum Sonntag auf Beutezug in einer Wohnung an der Straße Am Schleusentor in Mylau. Wie die Polizei im Pressebericht mitteilt, verschafften sich die Täter zwischen 23 Uhr und 8 Uhr gewaltsam Zutritt ins Innere des Hauses. Danach brachen sie die Wohnungstür auf und durchsuchten die Wohnräume, wobei große Unordnung...