Diebe stehlen in Plohn Ahorn-Holz

Der Diebstahl ereignete sich im Zeitraum zwischen Ende Dezember und Ende Februar.

Plohn.

Holzdiebe waren zwischen Ende Dezember und Ende Februar in einem Waldgrundstück im Lengenfelder Ortsteil Plohn unterwegs. Die Unbekannten hatten es laut dem Pressebericht der Polizeidirektion Zwickau vom Freitag auf mehrere Festmeter Ahorn-Holz abgesehen. Die Diebe rückten vermutlich mit schwerem Gerät an und entwendeten das Holz aus einem Wald an der Straße Zum Märchenteich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Wer kann Angaben zu Personen beziehungsweise Fahrzeugen machen, die in dem Waldgrundstück in den vergangenen zwei Monaten unterwegs waren? Zeugen werden gebeten, sich im Polizeirevier Auerbach-Klingenthal unter Telefon 03744 2550 zu melden. (lh)