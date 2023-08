Digitale Infrastruktur an Oberschule in Netzschkau wird weiter ausgebaut - Bauarbeiten auch während der Schulzeit

Die Netzschkauer Stadträte haben in ihrer jüngsten Sitzung einen Auftrag für knapp 37.000 Euro an das Reichenbacher Baugeschäft Heiko Belter vergeben. Dabei geht es um vorbereitende Arbeiten für die weitere Installation der digitalen Infrastruktur und den Schutz der vorhandenen Substanz in der Oberschule. Im Auftrag enthalten sind...