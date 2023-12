Drei Verletzte bei Wohnhausbrand in Mylau

Mehrere Feuerwehren mussten am Sonntagfrüh zu einem Brand nach Mylau ausrücken. Dort war im Dachstuhl eines Hauses ein Feuer ausgebrochen.

Feuerwehrleute aus Mylau, Obermylau und Reichenbach mussten am frühen Sonntagmorgen zu einem Wohnhausbrand an den Obermylauer Berg in Mylau ausrücken. Wie der Leiter der Reichenbacher Feuerwehr, Thomas Weck, am Vormittag der „Freien Presse“ sagte, war im Dachstuhl des Gebäudes ein Feuer ausgebrochen. Zur Alarmierungszeit gegen 4.45 Uhr...