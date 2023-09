Einbruch in Reichenbacher Gartenanlage - Polizei sucht Zeugen

Die Täter nahmen einen Fernseher, einen Akkurasenmäher und einen Rasentrimmer mit.

Zu einem Einbruch in einer Reichenbacher Gartenanlage, der sich bereits am Wochenende oder Anfang der Woche ereignet hat, sucht die Polizei jetzt Zeugen. Wie am Mittwoch mitgeteilt wurde, hatten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Montag, 16 Uhr, in einer Gartenanlage An der schönen Aussicht eine Gartenlaube und...