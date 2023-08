Einigung in Netzschkau erst nach Rechtsstreit

Der zwei Jahre schwelende Streit um ein Grundstück in Netzschkau ist vom Tisch. Der Stadtrat beschloss in seiner jüngsten Sitzung, das 2250 Quadratmeter große Grundstück an der Elsterberger Straße an den Bieter mit dem Gebot von 12.250 Euro zu veräußern. Der tatsächliche Erlös liegt jedoch nur bei reichlich 3500 Euro. Über den Rest...