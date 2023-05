Erobert das Oben-ohne-Baden für alle die Freibäder in und um Reichenbach?

Werden in der Badesaison 2023 mehr barbusige Frauen die Freibäder bevölkern? Die Debatte, ob auch Frauen in öffentlichen Bädern oben ohne baden, schwimmen oder sich sonnen dürfen, war zuletzt 2022 in Berlin aufgeploppt. Einzelne Frauen erhoben den Vorwurf, die Baderegeln würden sie im Vergleich zu den Männern diskriminieren. Sie bekamen recht. Im...