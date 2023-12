Faust ins Gesicht - Mann an Busbahnhof in Reichenbach angegriffen

Ein 50-Jähriger wurde beim Warten auf den Bus nach Netzschkau geschlagen. Der Angreifer verlangte zudem Geld.

Reichenbach.

Ein 50-Jähriger wartete am Mittwoch, 6. Dezember, am Busbahnhof in Reichenbach auf den Bus nach Netzschkau. Er wurde von einem anderen Mann angesprochen und geschlagen. Das ist gegen 9.45 Uhr geschehen. Nach dem ersten Wortwechsel ging der Unbekannte ein paar Meter, kehrte dann aber zu dem 50-Jährigen zurück, schlug ihm mit der Faust ins Gesicht, packte ihn an der Jacke und verlangte Geld. Der Angegriffene riss sich los, rannte davon und hielt an der Fedor-Finzer-Straße einen weißen Kleinwagen an, der aus Richtung Greizer Straße kam. Er schilderte dem etwa 55 Jahre alten Fahrer, was passiert war. Als er den Angreifer herannahen sah, rannte der 50-Jährige in eine Bäckerei an der Moritz-Löscher-Straße. Von dort aus rief er die Polizei.